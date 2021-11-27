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Счетная палата Дагестана указала на нехватку средств в бюджете на детское питание
Экономика
Счетная палата Дагестана указала на нехватку средств в бюджете на детское питание
pixabay.com  / 

Махачкала, 27 ноября. В проекте бюджета Дагестана на 2022 год на питание детей в возрасте до трех лет предусмотрено в четыре раза меньше средств, чем необходимо на самом деле. На это указала счетная палата республики при рассмотрении законопроекта в региональном парламенте.

«Проведенный нами анализ бюджетных ассигнований показал, что планируемые расходы на финансирование отдельных вопросов не достаточны. В частности на обеспечение детей питанием в возрасте до трех лет планируется выделить всего 250 миллионов рублей. При этом расчетная потребность средств на указанные цели составляет 1 миллиард 104 миллиона рублей», — заявил глава счетной палаты Билал Джахбаров.

По его словам в проекте бюджета также не запланированы расходы на укрепление материально-технической базы и капремонт медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, в документе не учтена необходимость обновления библиотечного фона в школах республики и наличие задолженности за поставку учебников. Эти и ряд других вопросов Джахбаров попросил учесть при внесении поправок ко второму чтению. В первом чтении проект бюджета был принят депутатами.

Согласно постановлению правительства Дагестана, полноценным бесплатным питанием обеспечиваются дети в возрасте до трех лет, состоящие на учете в медорганизации. Речь идет об определенных объемах сухой смеси, каши, соков и пюре.

Ранее ФАН сообщал, что объемы поступлений в бюджет Дагестана за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В республиканскую казну за полгода поступило более 25 миллиардов рублей.

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россия дагестан бюджет детское питание
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