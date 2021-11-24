Блогер Михаил Литвин объявил сбор средств для помощи семьям Губденского и Ибрагимова

Махачкала, 24 ноября. Стример Михаил Литвин объявил сбор средств для помощи семьям погибшим в автокатастрофе блогера Саида Губденского и главы федерации автоспорта Дагестана Заура Ибрагимова. Литвин заявил, что и сам окажет необходимую поддержку.

«У Саида были дети. Я могу от себя пообещать, что в материальном плане, в плане поддержи все, что от меня требуется, я сделаю. Надеюсь, так же поступит весь круг его общения. Не хотелось бы отделять и Заура. Я знаю, что Саид искренне относился к нему. Мы с Зауром были не так хорошо знакомы, но много раз виделись», — сказал стример в своем видеоблоге.

Литвин отметил, что сбор средств будет осуществляться на банковский счет супруги Саида Губденского. После этого собранные деньги будут поровну поделены между семьями погибшего блогера и Ибрагимова.

«В комментарии я оставляю номер счета, куда вы можете пожертвовать деньги. Это номер счета жены Саида. Собранные средства мы поделим пополам — семье Саида и семье Заура. Деньги пойдут на помощь родным и близким и на покупку жилья», — уточнил он.

Блогер и бизнесмен Магомедсаид Зайнудинов, известный как Саид Губденский, погиб вместе со своим другом Зауром Ибрагимовым в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в конце прошлой недели. Их BMW столкнулось с Volvo и Mercedes. Похороны Губденского состоялись в среду в Дагестане, на них присутствовал его друг Литвин.

Ранее ФАН сообщал, что Саид Губденский жаловался на депрессию и сглаз. У него был период, когда его преследовали неудачи.