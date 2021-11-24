Власти Дагестана назвали учения «Россетей» 2018 года малоэффективными

Махачкала, 24 ноября. Власти Дагестана признали, что проведенные в 2018 году в республике масштабные учения «Россетей», направленные на обеспечение надежности электроснабжения населения, не дали ожидаемого эффекта. По словам вице-премьера региона Манвела Мажонца, работы тогда затронули всего 2% электросетей и не коснулись самых проблемных участков.

Мажонц напомнил, что в 2018 году он возглавлял компанию «Тверьэнерго» и участвовал в учениях на территории Дагестана. Качество проведенных в 2018 году в республике работ вице-премьер оценил как высокое, однако признал, что мероприятия затронули лишь малую часть электросетевого комплекса региона.

«Эти работы были важны и нужны, и их качество не вызывает сомнений. Другое дело, что они затронули примерно 2% сетей», — сказал зампред дагестанского правительства.

Кроме того, учения предполагали работы по установке или замене счетчиков, а также модернизации линий электропередачи внутри отдельных населенных пунктов. При этом главные проблемные участки в республике находятся в других местах, а электросчетчики никак не влияют на надежность обеспечения электроэнергией населения, уверен Мажонц.

«Возможно, деньги были вложены в мероприятия, которые не дают столь большого эффекта, который нужен. В той программе упор делался на так называемую последнюю милю — это сети непосредственно в населенных пунктах, приборы учета и так далее. Но, например, те же приборы учета влияния на надежность не оказывают, а на них была потрачена существенная сумма. Нужно проводить ремонт там, где больше и чаще всего отключается. Поэт сегодня мы говорим о мероприятиях, которые изменят качество и модернизируют сети. Приборы учеты нужно устанавливать, но это должны быть другие программы, другие деньги», — выразил свое мнение вице-премьер региона.

Учения «Россетей» в Дагестане прошли летом 2018 года и стали самыми масштабными в российской энергетике. В них участвовали более 2,5 тысячи энергетиков со всей страны, которые привезли с собой более 870 единиц техники. Работы проводились в Махачкале, а также еще в нескольких городах и районах республики, где было заменено и смонтировано более восьми тысяч опор и свыше 600 километров линий электропередачи, отремонтировано почти 400 трансформаторных подстанций, а также установлено более 21 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Возглавлявший тогда «Россети» Павел Ливинский заявлял, что проведенные в течение месяца мероприятия позволили обеспечить качество и надежность электроснабжения более чем миллиона жителей Дагестана. В компании отмечали, что в результате работ на 10% была снижена аварийность в электросетях и степень износа оборудования.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане более 150 тысяч местных жителей из-за непогоды остались без электричества. В зону отключения попали домовладения в 15 районах республики.