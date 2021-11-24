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Борец Кадимагомедов навал главное качество Хабиба Нурмагомедова
Спорт
Борец Кадимагомедов навал главное качество Хабиба Нурмагомедова
vk.com  /  UFC

Махачкала, 24 ноября. Программа тренировок экс-чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова имеет свои нюансы, главный из которых заключается в трудолюбии. Придерживаться этого плана способны единицы, считает борец из Дагестана, призер Олимпиады в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

По его словам, Нурмагомедов никогда не пропускает тренировки, даже сейчас после завершения карьеры. Это главный секрет подготовки спортсмена.

«Многие думают, что программа Хабиба имеет секреты, но она заключается в трудолюбии. Конечно, если в нее углубиться досконально, то можно найти много чего, но главное – он не пропускал зарядку на протяжении нескольких лет. Это такие нюансы, которых никто не придерживается на деле», — сказал борец.

Кадимагомедов подчеркнул, что речь идет о посещении тренировок даже после непростых для человека эмоциональных и физических перегрузок. В качестве примера он привел недавний случай с Нурмагомедовым.

«Я был свидетелем того, как совсем недавно он прилетел из США, где пробыл два месяца вдали от своей семьи. Он приземлился в махачкалинском аэропорту примерно в двенадцатом часу ночи, мы пообщались там еще полчаса-час. При этом уже утром, когда я пришел на свои тренировки в семь часов, Хабиб уже был в зале. Он только прилетел из США, долго не видел семью, после такого в семь утра оказаться в зале может не каждый», — отметил серебряный призер Олимпийских игр.

Ранее ФАН сообщал, что благодаря атрибутике с автографами Хабиба Нурмагомедова в Махачкале удалось построить спортивную площадку для детей. Спортсмен оказывает поддержку благотворительному фонду прославленного баскетболиста Андрея Кириленко.

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