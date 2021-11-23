Глава Дагестана Меликов поручил разобраться со 160 домами на землях колонии

Махачкала, 23 ноября. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил вице-премьеру республики Рамазану Джафарову разобраться с ситуацией вокруг столичного поселка Загородный. Там жители более 160 домов могут остаться без жилья.

«Рамазан Джафарович, я вас прошу, давайте разбираться с этой историей. Если есть необходимость, подключите инициативную группу. Конечно, выход должен быть», — сказал Меликов, обращаясь к зампреду регионального правительства, курирующему правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что жители Загородного стали получать уведомления от управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану с требованием освободить федеральные земли. В ведомстве утверждают, что земельные участки, на которых построены дома в поселке, относятся к исправительной колонии №2, расположенной в Загородном и соответственно возведены незаконно.

При этом местные жители заявляют, что их никто не предупреждал о запрете на строительство на данной территории. Отдельные строения там возведены более 50 лет назад. В настоящее время колония обратилась в суд с требованием освободить федеральные земли. Под угрозой сноса находятся более 160 жилых домов.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассматривают вариант передачи части земель государственных унитарных предприятий под строительство. В руководстве региона считают, что эффективно работают не более трети из всех таких предприятий.