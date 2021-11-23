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Автографы Хабиба Нурмагомедова помогли построить баскетбольную площадку в Махачкале
Общество
Автографы Хабиба Нурмагомедова помогли построить баскетбольную площадку в Махачкале
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 23 ноября. Благодаря атрибутике с автографами экс-чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова в столице Дагестана удалось построить спортивную площадку для детей. Спортсмен оказывает поддержку благотворительному фонду прославленного баскетболиста Андрея Кириленко.

Возглавляющий Федерацию баскетбола России Кириленко в 2003 году основал фонд «Кириленко — детям», который поддерживает развитие массового детского спорта в стране. Организация объединяет именитых спортсменов с целью пропаганды здорового образа жизни и развития детских талантов в баскетболе. Фондом реализуется спецпроект «Площадки», в рамках которого софинансируется строительство уличных баскетбольных площадок и универсальных спортзалов в России.

Одна из таких спортплощадок появилась в Махачкале. Она предназначена для игры в баскетбол и имеет зоны для тренировочных спаррингов и воркаут-площадку. На открытии объекта Кириленко отметил вклад Нурмагомедова в ее строительство.

«Здесь огромная заслуга Хабиба, так как уже в течение трех-четырех лет он подписывает различные вещи. Потом их вместе с автографами мы продаем, и на эти деньги есть возможность строить такие великолепные площадки», — сказал основатель благотворительного фонда.

Ранее ФАН сообщал, что Нурмагомедов побывал на игре английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Также он встретился с экс-тренером команды Алексом Фергюсоном и получил в подарок футболку с седьмым номером.

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