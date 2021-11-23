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Имеющий двух жен дагестанский блогер Дибир Борода рассчитывает на еще двух
Общество
Имеющий двух жен дагестанский блогер Дибир Борода рассчитывает на еще двух
instagram.com  /  @dibir_boroda_05_brend

Махачкала, 23 ноября. Дагестанский блогер Дибир Дибиров, известный как Дибир Борода, рассчитывает в течение десяти лет завести еще двух жен. Также он успешно расплачивается со своими долгами.

По словам Дибира Бороды, в настоящее время у него две жены. Блогер уверяет, что любит их одинаково, находя в каждой из них изюминку. Женщины знают о существовании друг друга, но при этом пока лично не встречались. Дибиров рассчитывает, что через десять лет у него будет четыре жены.

«Пока у меня две жены, через лет пять должно быть уже как минимум три. Если Всевышний даст возможность, здоровье, силы, то думаю, что через лет десять и четвертая будет уже», — рассказал блогер в интервью РГВК «Дагестан».

Дибиров напомнил, что мусульманам дозволено иметь не более четырех жен. При этом он подчеркнул, что ко всем ним необходимо относиться с одинаковой теплотой и справедливостью. Это обязанность мужчины, решившего обзавестись несколькими спутницами жизни.

«Главное — справедливое отношение к женам, сколько бы их не было. Если вы не в состоянии соблюдать это правило, то лучше не берите новых, не лезьте в это», — призвал блогер.

Также Дибир Борода рассказал, что зарабатывает на жизнь перепродажей автомобилей. Это занятие требует определенных финансовых вложений, поэтому ему пришлось одалживать некоторые суммы денег. В настоящее время долг блогера составляет 3,5 миллиона рублей.

«У меня есть долги, они появились потому, что я покупал машины для перепродажи. Месяца полтора-два назад я был должен 6,5 миллиона рублей, сейчас осталось около 3,5 миллиона долга. Конечно, я могу продать свои машины и все выплатить, но тогда я ничего не выиграю от их приобретения», — объяснил Дибиров.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанский психолог Раисат Сагидова считает любого даже успешного блогера несчастливым человеком, живущим в состоянии постоянного истощения. По-настоящему счастливый человек не захочет и не сможет рассказывать об этом всем подряд, уверена она.

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