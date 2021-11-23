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Суд в Дагестане оправдал чиновника, обвинявшегося в хищении почти 900 млн рублей
Происшествия
Суд в Дагестане оправдал чиновника, обвинявшегося в хищении почти 900 млн рублей
pixabay.com  / 

Махачкала, 23 ноября. Советский районный суд дагестанской столицы оправдал бывшего начальника отдела регионального минобрнауки Тимура Сулейманова, который обвинялся в участии в хищении почти 900 миллионов бюджетных рублей. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе суда.

Сулейманов проходил по уголовному делу о хищении чужого имущества группой лиц в особо крупном размере. Всего ему вменялось четыре эпизода.

Подсудимый ранее возглавлял отдел бюджетного планирования в министерстве образования Дагестана. Как полагает следствие, в период с 2009 по 2014 годы он, используя служебное положение, участвовал в схеме по хищению бюджетных средств, предназначенных для питания учащихся Республиканского многопрофильного лицея и премиальных выплат учителям.

Суд в Махачкале решил, что представленные гособвинением доказательства являются недостаточными. В пресс-службе уточнили, что Сулейманов составлял документы по распределению питания и писал в минфин Дагестана письма. Однако эти документы не были официальными и не могли стать основанием для каких-либо выплат, а письма подписывались правомочным лицом, подсудимый значится в них лишь как исполнитель.

«Достаточных доказательств, подтверждающих факт, что Сулейманов в составе организованной группы совершал действия, которые охватывались единым умыслом ее членов, суду не были представлены», — отметили в суде.

Сулейманова оправдали, однако решение суда может быть обжаловано в течение десяти суток.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Дагестане арестовал начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Цунтинского района республики. Он подозревается в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на восстановление жилых домов, пострадавших из-за ливней.

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Все новости / Происшествия / Суд в Дагестане оправдал чиновника, обвинявшегося в хищении почти 900 млн рублей
россия дагестан хищение бюджетных средств оправдательный приговор
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