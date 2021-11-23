Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 15:03
14:59
Общество
Психолог Рыжкова рассказала, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к специалистам
14:59
Общество
Поклонники утопили в цветах гроб с телом Гаркалина на сцене учебного театра ГИТИСа
14:55
Общество
Стоимость стоматологических услуг в России оказалась в 12 раз ниже, чем в Финляндии
14:55
Армия
Генерал Бужинский описал сценарий уничтожения ВС Украины без танков и захвата территории
14:53
Происшествия
Пытавшаяся продать сына за 100 тыс. рублей мать жаловалась активистам на нехватку денег
14:53
Весь мир
Автомобиль с талибами подорвался на мине в Кабуле
14:53
Происшествия
Склонявший казанского подростка к нападению на школу выслал ему футболку и 5 тыс. рублей
14:52
Шоу-бизнес
Семен Стругачев назвал гением покойного актера Валерия Гаркалина
14:51
Общество
Инфекционист Малышев заявил, что для победы над COVID-19 необходимо привить 90% граждан
14:50
Политика
Украинский политик Мураев призвал Зеленского отдать Европе пять областей «ради справедливости»
Все новости

Сбер заинтересовался приложением школьника из Дагестана для глухонемых
Общество
Сбер заинтересовался приложением школьника из Дагестана для глухонемых
artefact.app  /  artefact

Махачкала, 23 ноября. Сбер заинтересовался приложением, с которым дагестанский школьник Саид Азизов на международном IT-конкурсе Al Journey. Об этом ФАН сообщил начальник управления по делам культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма города Каспийска Шамиль Магомедов.

По его словам, Азизов учится в 11 классе школы №2 Каспийска. На конкурсе он представил демоверсию программы для глухонемых, которая способна распознавать и преобразовывать жесты в разговорную речь. В мэрии города уверены, что приложение может быть полезно в банковских продуктах Сбера. Команда Азизова в настоящее время стажируется в компании.

«Наш 17-летний каспийчанин занял первое место в IT-конкурсе по разработке приложений. Сбер заинтересован в разработке Азизова и, наверное, будет его закупать. Это отличное приложение, которое банк может раскрутить и в дальнейшем применять на своих платформах», — сказал Магомедов.

Международный конкурс по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey проходил в течение всего 2021 года. В нем приняли участие около двух тысяч работ, лучшей среди которых стала разработка Азизова. За нее он и его команда получили приз в размере миллиона рублей. Кроме того, в период с 10 по 12 ноября в рамках конкурса состоялась конференция, на которой разработчики смогли встретиться с представители международных организаций и бизнеса.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте прошел трехдневный конкурс IT-разработчиков. Спонсорскую поддержку соревнованию оказал экс-чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сбер заинтересовался приложением школьника из Дагестана для глухонемых
россия дагестан приложение искусственный интеллект сбер глухонемые al journey
Комментировать