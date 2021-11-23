Сбер заинтересовался приложением школьника из Дагестана для глухонемых

Махачкала, 23 ноября. Сбер заинтересовался приложением, с которым дагестанский школьник Саид Азизов на международном IT-конкурсе Al Journey. Об этом ФАН сообщил начальник управления по делам культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма города Каспийска Шамиль Магомедов.

По его словам, Азизов учится в 11 классе школы №2 Каспийска. На конкурсе он представил демоверсию программы для глухонемых, которая способна распознавать и преобразовывать жесты в разговорную речь. В мэрии города уверены, что приложение может быть полезно в банковских продуктах Сбера. Команда Азизова в настоящее время стажируется в компании.

«Наш 17-летний каспийчанин занял первое место в IT-конкурсе по разработке приложений. Сбер заинтересован в разработке Азизова и, наверное, будет его закупать. Это отличное приложение, которое банк может раскрутить и в дальнейшем применять на своих платформах», — сказал Магомедов.

Международный конкурс по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey проходил в течение всего 2021 года. В нем приняли участие около двух тысяч работ, лучшей среди которых стала разработка Азизова. За нее он и его команда получили приз в размере миллиона рублей. Кроме того, в период с 10 по 12 ноября в рамках конкурса состоялась конференция, на которой разработчики смогли встретиться с представители международных организаций и бизнеса.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте прошел трехдневный конкурс IT-разработчиков. Спонсорскую поддержку соревнованию оказал экс-чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.