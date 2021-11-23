Глава Дагестана Меликов объяснил функции нового госсекретаря республики

Махачкала, 23 ноября. Назначенный на должность госсекретаря Дагестана Магомед-Султан Магомедов будет исполнять поручения руководителя республики в экономике и социальной сфере. Конкретные задачи будут определены в ближайшее время, заявил глава региона Сергей Меликов.

«Его нахождение в должности госсекретаря предполагает выполнение отдельных поручений главы, связанных как с экономикой, так и с общественной деятельностью в республике. Поэтому мы выстроим перспективные отношения, определимся по тем поручениям, которые Магомед-Султан Бейболатович будет исполнять», — сообщил Меликов на совещании с членами правительства.

При этом он охарактеризовал нового госсекретаря как авторитетного и активного политика.

«Он достаточно активно в последние годы проявляет себя в экономике и политической жизни Дагестана, обладает достаточным авторитетом», — сказал глава региона.

Указ о назначении Магомедова госсекретарем Дагестана Меликов подписал в понедельник. Он сменил на этом посту избравшегося в Госдуму Хизри Абакарова.

Магомед-Султан Магомедов с 1989 года возглавлял сначала Махачкалинское предприятие по обеспечению нефтепродуктами, а затем объединение «Дагнефтепродукт». С 2005 года он занимает пост генерального директора ООО «Дагестаннефтепродукт». В середине 2010-х Магомедов возглавлял Народное собрание республики, в сентябре 2021 года в очередной раз был избран депутатом регионального парламента. Также он известен как основатель и первый президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Ранее ФАН сообщал, что уже бывший госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров предложил создать в городе Дербенте кинотеатр на открытом воздухе с экраном в восьмиэтажный дом. Он отмечал, что это позволит частично скрыть от глаз незаконно возводимое строение.