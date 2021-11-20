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Число работников пищеблоков в школах Дагестана не соответствует нормам
Общество
Число работников пищеблоков в школах Дагестана не соответствует нормам
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Махачкала, 20 ноября. В подавляющем большинстве дагестанских школ не хватает работников пищеблоков. Это негативно отражается на качестве обеспечения учащихся младших классов горячим питанием, считают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По словам заместителя руководителя ведомства Ларисы Пантиной, в текущем году число учащихся в общеобразовательных организациях республики существенно увеличилось. При этом количество работников пищеблоков осталось на прежнем уровне.

«Количество работников пищеблоков повсеместно не соблюдается. В связи с демографическим взрывом, который пришелся на этот год, у нас увеличилось число детей в первых-четвертых классах. Необходимо, чтобы параллельно росло и количество работников пищеблоков», — сказала Пантина на совещании в правительстве региона.

По данным минобрнауки Дагестана, в школах республики обучается более 460 тысяч человек. На протяжении последних лет их число ежегодно увеличивается в среднем на 10 тысяч, только в Махачкале прирост составляет порядка пяти тысяч.

Ранее ФАН сообщал, что детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова предложила обеспечивать горячим питанием учащихся не только младших, но и старших классов школ. Она объясняла, что старшеклассники проводят в учебном заведении намного больше времени и нуждаются в значительной энергетической подпитке.

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