Дагестанский врач Ашурбекова запретила давать лекарства детям при сильных болях в животе

Махачкала, 20 ноября. При острых болях в животе у ребенка ему не следует давать обезболивающие препараты, считает гастроэнтеролог детской республиканской клинической больницы в Дагестане Заира Ашурбекова. По ее словам, это мешает врачам диагностировать серьезное заболевание.

Специалист объяснила, что причины острых болей в животе могут быть разными. Поэтому в первую очередь необходимо исключить хирургические патологии, к которым относятся язвы, панкреатит и ряд других тяжелых заболеваний. Важно как можно раньше диагностировать такую болезнь, чтобы эффективно ее вылечить.

«Если у ребенка острые боли в животе, то в первую очередь необходимо обратиться к хирургу, чтобы исключить хирургическую патологию. Ни в коем случае нельзя давать обезболивающие препараты, так как это будет мешать диагностике», — заявила Ашурбекова.

Она признала, что мало кто из родителей действительно не попытается снять сильную боль у ребенка. В этом случае следует на приеме у врача хотя бы честно рассказать, какие лекарства и когда получил больной.

Ранее ФАН сообщал, что Ашурбекова советовала давать детям на завтрак гречневую или овсяную кашу. Манную кашу она назвала бесполезной и предупредила, что она может даже вызвать запор.