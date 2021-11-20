Врач из Дагестана Меджидова рассказала о лечении мигрени с помощью кофе

Махачкала, 20 ноября. Кофе может, как вызывать головные боли, так и купировать их. Многое зависит от объема выпитого напитка, объяснила невропатолог, цефалголог из Дагестана, член Международного общества головной боли (IHS) Асият Меджидова.

По ее словам, на сегодняшний день науке известно более 200 видов головной боли. Один из них вызывается регулярным употреблением кофе.

«Существует так называемая кофезависимая головная боль. Она появляется, если мы пьем более 400 миллиграммов кофе в день», — рассказала врач.

В то же время чашка кофе способна помочь человеку справиться с приступом мигрени. Напиток помогает многим людям в этом случае, но в этом вопросе все очень индивидуально, предупредила Меджидова.

«У многих страдающих мигренью кофе может купироать ее приступ. Однако это все неоднозначно, нужно отслеживать свое состояние», — сказала специалист.

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