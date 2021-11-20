Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 16:47
16:46
Происшествия
Алтайской школьник проходил 10 лет с магнитами в носу
16:39
Весь мир
Аргентина собирается заявить свои права на Фолклендские острова
16:38
Общество
«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке
16:38
Происшествия
В Воронеже пропавшую пять дней назад школьницу нашли живой
16:37
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский исправно платил штрафы за нарушения ПДД
16:36
Происшествия
В России за 10 месяцев жертвами преступлений стали около 20 тыс. человек
16:32
Политика
Оппозиционный украинский депутат Кузьмин заявил об узурпации власти Зеленским
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский недавно купил BMW за 30 млн рублей
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский дружил с блогером Михаилом Литвиным
16:31
Экономика
Российская ювелирная сеть Sokolov собирается выйти на биржу в 2023 году
Все новости

Врач из Дагестана Меджидова рассказала о лечении мигрени с помощью кофе
Общество
Врач из Дагестана Меджидова рассказала о лечении мигрени с помощью кофе
pexels.com  /  Ketut Subiyanto

Махачкала, 20 ноября. Кофе может, как вызывать головные боли, так и купировать их. Многое зависит от объема выпитого напитка, объяснила невропатолог, цефалголог из Дагестана, член Международного общества головной боли (IHS) Асият Меджидова.

По ее словам, на сегодняшний день науке известно более 200 видов головной боли. Один из них вызывается регулярным употреблением кофе.

«Существует так называемая кофезависимая головная боль. Она появляется, если мы пьем более 400 миллиграммов кофе в день», — рассказала врач.

В то же время чашка кофе способна помочь человеку справиться с приступом мигрени. Напиток помогает многим людям в этом случае, но в этом вопросе все очень индивидуально, предупредила Меджидова.

«У многих страдающих мигренью кофе может купироать ее приступ. Однако это все неоднозначно, нужно отслеживать свое состояние», — сказала специалист.

Ранее ФАН сообщал, что первые признаки патологии сердца у детей могут проявляться в самом раннем возрасте. В этой связи кардиохирург детской клинической больницы в Дагестане Марина Идрисова советовала родителям обращать внимание на кожу ребенка и степень его утомляемости.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Врач из Дагестана Меджидова рассказала о лечении мигрени с помощью кофе
россия дагестан кофе мигрень головная боль
Комментировать