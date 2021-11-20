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Предприятие в Дагестане оштрафовали на 20 млн рублей за загрязнение Каспийского моря
Происшествия
Предприятие в Дагестане оштрафовали на 20 млн рублей за загрязнение Каспийского моря
wikipedia.org  /  Doron/CC BY-SA 3.0

Махачкала, 20 ноября. Арбитражный суд Дагестана оштрафовал муниципальное унитарное предприятие «Дербент 2.0» в Дагестане на более чем 19,5 миллиона рублей за сброс сточных вод в Каспийское море. Об этом ФАН сообщили в суде.

Нарушения со стороны предприятия в марте 2020 года выявило Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе плановой проверки МУП «Дербент 2.0», которое осуществляло выпуск сточных вод в Каспий в четырех точках города. Лабораторные исследования показали, что компания превысила предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд Дагестана, который оштрафовал предприятие на почти 20 миллионов рублей.

«Ответчиком допущено превышение концентраций загрязняющих веществ при водоотведении сточных вод в Каспийское море. Суд принял решение о взыскании с МУП «Дербент 2.0» в пользу Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора 19 591 393 рублей возмещения ущерба, причиненного водному объекту», — сообщили в суде.

По данным института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета, ежегодно в Дагестане в Каспий сбрасывается более 1,5 миллиона кубометров неочищенных сточных вод. В основном это происходит из-за неработающей ливневой канализации и очистных сооружений.

Вопрос организации качественного водоотведения в республике обсуждался в начале марта в ходе Дней Дагестана в Совете Федерации. Тогда власти региона просили федеральный центр оказать содействие в строительстве и модернизации очистных сооружений. Члены дагестанкой делегации отмечали, что уровень загрязнения воды в Каспийском море превышает допустимые нормы более чем в 30 раз. Сенаторы тогда поддержали предложения республики.

Ранее ФАН сообщал, что на побережье Каспия в Дагестане были обнаружены более 300 мертвых тюленей. Среди причин их гибели отдельные ученые называли неудовлетворительную экологическую ситуацию в акватории моря.

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