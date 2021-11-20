Оборот предприятий общепита в Дагестане упал на 45% с введением QR-кодов

Махачкала, 20 ноября. После введения в Дагестане системы QR-кодов доходы предприятий общественного питания в регионе упали почти наполовину. Убытки терпит вся сфера услуг, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Мурад Далгатов.

По словам бизнес-омбудсмена, наибольший урон от вынужденных ограничений, вводимых для борьбы с коронавирусом, терпит сфера услуг. Точных данных по потерям бизнеса в регионе пока нет, но за неполный месяц действия в Дагестане системы QR-кодов доходы кафе и ресторанов упали на 45%.

«С введением QR-кодов оборот предприятий общепита упал примерно на 45%. Это данные, которые дает нам сам бизнес, только от предпринимателей мы можем их получить. По другим направлениям сферы услуг нет точных цифр, но предприниматели тоже жалуются на снижение спроса», — отметил Далгатов.

Система QR-кодов в Дагестане действует с 28 октября. Электронные документы должны предоставлять непрошедшие вакцинацию граждане при посещении торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, кинозалов, театров, фитнес-залов, салонов красоты и ряда других предприятий. Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане продлили на очередные два года срок действия преференций для малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в определенных сферах, будут освобождены от уплаты налогов до 2024 года.