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Психолог из Дагестана Сагидова назвала блогеров несчастными и истощенными людьми
Общество
Психолог из Дагестана Сагидова назвала блогеров несчастными и истощенными людьми
pexels.com  /  Ivan Samkov

Махачкала, 19 ноября. Любой даже успешный блогер несчастлив и живет в состоянии постоянного истощения, считает клинический психолог из Дагестана Раисат Сагидова. По-настоящему счастливый человек не захочет и не сможет рассказывать об этом всем подряд, уверена она.

Специалист объяснила, что на самом деле постоянно транслировать публике свою жизнь очень непросто. Это отнимает много моральных сил.

«Блогеры находятся в состоянии постоянного истощения. Жить на публику, на камеру — это нелегко», — отметила Сагидова.

Она уверена, что блогеры стремятся показать, как у них все прекрасно в жизни, и зачастую рассказывают и показывают то, чего нет на самом деле. Действительно счастливый человек, как правило, об этом не распространяется.

«Счастливый человек не может постоянно транслировать свою жизнь, он счастлив глубоко внутри себя и своим счастьем ни с кем делиться не хочет. Он настолько спокоен в этом своем состоянии, что ему тяжело кому-то рассказывать об этом», — пояснила психолог.

Ранее ФАН сообщал, что Сагидова советовала родителям для недопущения трагедий, подобных тем, что произошли в учебных заведениях Казани и Перми, контролировать действия своих детей в социальных сетях. Она заметила, что молодые люди часто рассказывают о своих намерениях посредством соцсетей.

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