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Сидевшие с начала ноября без отопления жители 41 дома в Дагестане получили тепло
Происшествия
Сидевшие с начала ноября без отопления жители 41 дома в Дагестане получили тепло
pixabay.com  / 

Махачкала, 19 ноября. В более чем 40 многоквартирных домов в Дагестане, которые испытывали проблемы с теплоснабжением, подали отопление. Об этом ФАН сообщили в региональном минэнерго.

Ранее на совещании в правительстве республики глава ведомства Ризван Мурадов отмечал, что 39 домов в городе Кизилюрте, два дома в Избербаше и один в Южно-Сухокумске остаются без отопления в силу разных причин — от ветхости сетей до отсутствия договоров на поставки газа. По данным пресс-службы министерства, теплоснабжение уже восстановлено на всех объектах за исключением одного.

«В Избербаше и Кизилюрте тепло подали, остался только дом в Южно-Сухокумске. Там проводятся ремонтные мероприятия, отопление обещают дать до 26 числа», — заявили в минэнерго.

Ранее ФАН сообщал, что без теплоснабжения остается ряд домов в Избербаше и Южно-Сухокумске. Тогда в госжилинспекции Дагестана не уточнили их точное количество, но заверили, что проблема постепенно решается.

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россия дагестан отопление
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