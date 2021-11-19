Премьер-министр Дагестана Амирханов раскритиковал подчиненных за детей-сирот

Махачкала, 19 ноября. Глава правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов подверг критике членов кабинета министров за недостаточное внимание к вопросу обеспечения детей-сирот жильем. Он призвал чиновников, прежде всего, думать о детях, а не об отчетах.

«Перестаньте, как ревизоры приводить голую статистику, не надо так делать. Не нужно превращать такой важный вопрос в протокольную вещь, мы же для детей это делаем, не для отчетов», — сказал Амирханов на совещании, обращаясь к курирующему социальную политику вице-премьеру Мураду Казиеву и главам ведомств, работающим по соответствующим направлениям.

Председатель регионального правительства обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия с руководством муниципальных образований. Необходимо решать проблемы с обеспечением детей-сирот непосредственно на местах, уверен он.

«Понятно, что с людьми, так скажем, вы не успеваете общаться, но с главами муниципалитетов можно же поговорить. Мне не нужны эти голые цифры. Когда глава района или города говорит вам, что он то-то сделает, то-то купит и передаст детям, определите конкретную дату, и уже в тот день мы будем говорить, что он это не сделал», — предложил премьер-министр республики.

В ходе совещания врио министра образования Дагестана Яхъя Бучаев сообщил, что на сегодняшний день в жилье нуждаются более трех тысяч детей-сирот. При этом в текущем году жилплощадью предполагается обеспечить 484 из них, то есть 15%. Бучаев добавил, что на местах возникают существенные проблемы с заключением контрактов на приобретение жилья для детей-сирот, в частности в городах Махачкала, Избербаш, Хасавюрт, а также в Хасавюртовском районе. Соответствующие договоры в полном объеме подписаны только в 15 муниципалитетах республики из более чем 50.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские министры и руководители муниципалитетов подверглись жесткой критике по тому же вопросу со стороны главы республики Сергея Меликова. Он даже не исключал случаи хищения бюджетных средств, выделяемых на эти цели.