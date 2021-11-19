Федерация футбола Дагестана объяснила отказ «Локомотива» от Данила Глебова «хулиганством»

Махачкала, 19 ноября. Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов в свое время не смог закрепиться в московском «Локомотиве» из-за своего хулиганского поведения, сообщил председатель федерации футбола Дагестана Шихабудин Микаилов. Тогда Глебов перебрался в махачкалинский «Анжи».

«Данил Глебов начинал в Томске, потом был в «Локомотиве», но там оказался не нужен потому, что был известным хулиганом. После этого он три года тренировался в академии «Анжи» в Махачкале и стал ее выпускником», — рассказал Микаилов в эфире РГВК «Дагестан».

Как уточнил директор филиала академии московского «Динамо» в Махачкале, ранее руководивший академией «Анжи», Магомед Исаев, Глебова изначально заметили дагестанские селекционеры. В то время он проявлял настоящие лидерские качества не только на поле, но в повседневной жизни.

«В первый раз Глебов пришел к нам в 2015 году, его заметили наши селекционеры. Тогда же его перехватил «Локомотив», но где-то он им не подошел, и мы тут же пригласили его к себе. Было видно, что это футболист с хорошими лидерскими задатками — он жил в нашем интернате, был лидером и там и на поле. Такая дерзость идет на пользу футболисту», — отметил Исаев.

В матчах российской Премьер-лиги Глебов дебютировал в сентябре 2018 года в матче «Анжи» против самарских «Крыльев Советов». С января 2019 года он выступает за «Ростов», болельщикам которого запомнился тем, что покрасил бороду в цвета клуба, так как пообещал сделать это в случае, если забьет гол. В ноябре 2021 года Глебов вошел в состав сборной России.

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