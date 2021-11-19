Дочь бойца из Дагестана Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити»

Махачкала, 19 ноября. Дочь чемпиона мира по смешанным единоборствам из Дагестана Магомеда Шихшабекова Самира стала игроком юношеской женской команды английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом ФАН сообщил блогер Булач Чанкалаев.

«Самира Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити». Она стала первой в истории россиянкой в этом клубе», — отметил он.

Самире Шихшабековой 12 лет, она выступает на позиции форварда. Ее отец — уроженец Буйнакского района Дагестана, он выигрывал чемпионат мира по смешанным единоборствам, а также ряд других турниров по боям без правил и панкратиону на территории России и за рубежом.

У Самиры также есть младшие брат Мурад и сестра Динара. Они тоже увлекаются футболом, а Мурад занимается в академии «Манчестер Сити».

Ранее ФАН сообщал, что футбольный клуб «Легион Динамо» из дагестанской столицы намерен заявить в своем составе бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен будет выступать на позиции нападающего.