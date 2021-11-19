Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 13:23
13:22
Общество
Актер Богданов о фильме «16-й»: «Он заставит задуматься наших оппонентов в США»
13:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пропажи школьника в Судаке
13:21
Спорт
Власти Китая пригласили Путина на Олимпиаду в Пекин
13:21
Общество
«Разоблачение провокации против депутата Рашкина»: Роман Носиков в своем памфлете требует «оправдания» политика
13:21
Армия
Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО
13:19
Общество
Анекдот Норкина об измене жены с американским полицейским рассмешил гостей «Места встречи»
13:17
Общество
Словения начала выдачу туристических виз россиянам
13:15
Политика
Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года
13:13
Общество
Ургант спародировал признания Валерия Рашкина после охоты на лося
13:11
Политика
Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью
Все новости

Дочь бойца из Дагестана Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити»
Спорт
Дочь бойца из Дагестана Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити»
instagram.com  /  @ManCity

Махачкала, 19 ноября. Дочь чемпиона мира по смешанным единоборствам из Дагестана Магомеда Шихшабекова Самира стала игроком юношеской женской команды английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом ФАН сообщил блогер Булач Чанкалаев.

«Самира Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити». Она стала первой в истории россиянкой в этом клубе», — отметил он.

Самире Шихшабековой 12 лет, она выступает на позиции форварда. Ее отец — уроженец Буйнакского района Дагестана, он выигрывал чемпионат мира по смешанным единоборствам, а также ряд других турниров по боям без правил и панкратиону на территории России и за рубежом.

У Самиры также есть младшие брат Мурад и сестра Динара. Они тоже увлекаются футболом, а Мурад занимается в академии «Манчестер Сити».

Ранее ФАН сообщал, что футбольный клуб «Легион Динамо» из дагестанской столицы намерен заявить в своем составе бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен будет выступать на позиции нападающего.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дочь бойца из Дагестана Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити»
футбол россия дагестан манчестер сити смешанные единоборства шихшабеков
Комментировать