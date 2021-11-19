Минмолодежи Дагестана выступило за запрет упоминания национальности преступников в СМИ

Махачкала, 19 ноября. Заместитель министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова выступила за запрет на упоминание в СМИ национальности человека, подозреваемого в совершении преступления. Это формирует у общества негативный образ целого этноса, считает она.

«Я поддерживаю инициативу о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Преступники есть у любой национальности, мы не сможем назвать этнос, представители которого не совершали бы преступлений», — сказала Омарова в эфире РГВК «Дагестан».

По ее словам, различные происшествия быстро попадают в федеральные новостные агентства. Упоминание в них национальности подозреваемого создает негативный образ обо всех представителях определенного региона. В качестве примера замминистра привела случай с избиением тремя дагестанцами мужчины в московском метро.

«По этому инциденту в различных федеральных СМИ сразу появилось 45 упоминаний. Ведь это не был вопрос межнациональных отношений, это был бытовой конфликт, который вывели на широкий уровень. Такая ситуация формирует негативный образ молодого дагестанца как опасного пьяницы. Нам показали пьяных дагестанцев, хотя Дагестан — один из самых трезвых регионов России», — заявила Омарова.

Инцидент в московском метро произошел в начале октября. Тогда трое уроженцев Дагестана были задержаны за нападение на 25-летнего мужчину из Воронежа. Они жестоко избили молодого человека, который вступился за девушку, а при задержании один из виновников бросился на правоохранителей с ножом. Позднее все трое были арестованы на два месяца по обвинению в покушении на убийство.

Ранее ФАН сообщал, что уроженцы Дагестана провели на станциях метро в Москве акции, в рамках которых дарили женщинам цветы и шоколад. Их вручали всем проходящим мимо представительницам прекрасного пола, независимо от возраста и других критериев.