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Двухлетний мальчик в Дагестане сбежал из детского сада
Происшествия
Двухлетний мальчик в Дагестане сбежал из детского сада
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Махачкала, 16 ноября. В столице Дагестана двухлетний мальчик самостоятельно покинул пределы детского сада. По факту случившегося прокуратурой республики проводится проверка, сообщили ФАН в ведомстве.

По данным надзорного органа, ребенок остался без присмотра. Других подробностей инцидента не приводится, но прокуратура намерена проверить работников дошкольного учреждения на предмет соблюдения ими законодательства.

«Прокуратурой республики организована проверка информации о том, что в одной из дошкольных образовательных организаций Махачкалы двухлетний ребенок, оставшись без присмотра, самостоятельно вышел за пределы территории учреждения», — отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, мальчик выехал за ворота детсада на игрушечной машинке, когда те были открыты для пропуска автомашины с продуктами. Его нашли замерзшим недалеко от учреждения местные жители, которые распространили фотографию ребенка среди знакомых в мессенджерах. Позднее мальчика узнали его родители и забрали домой.

«Замерзшего мальчика нашли недалеко от сада местные жители. Они отвели его в ближайшую аптеку, а затем кинули клич в местных чатах. Там его увидели родители и забрали домой», — утверждает канал.

Ранее ФАН сообщал, что в городах Дагестана не хватает земельных участков для строительства социальных объектов. Из-за этого в республике не реализуются программы по строительству новых школ и детских садов.

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Все новости / Происшествия / Двухлетний мальчик в Дагестане сбежал из детского сада
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