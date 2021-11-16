Двухлетний мальчик в Дагестане сбежал из детского сада

Махачкала, 16 ноября. В столице Дагестана двухлетний мальчик самостоятельно покинул пределы детского сада. По факту случившегося прокуратурой республики проводится проверка, сообщили ФАН в ведомстве.

По данным надзорного органа, ребенок остался без присмотра. Других подробностей инцидента не приводится, но прокуратура намерена проверить работников дошкольного учреждения на предмет соблюдения ими законодательства.

«Прокуратурой республики организована проверка информации о том, что в одной из дошкольных образовательных организаций Махачкалы двухлетний ребенок, оставшись без присмотра, самостоятельно вышел за пределы территории учреждения», — отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, мальчик выехал за ворота детсада на игрушечной машинке, когда те были открыты для пропуска автомашины с продуктами. Его нашли замерзшим недалеко от учреждения местные жители, которые распространили фотографию ребенка среди знакомых в мессенджерах. Позднее мальчика узнали его родители и забрали домой.

«Замерзшего мальчика нашли недалеко от сада местные жители. Они отвели его в ближайшую аптеку, а затем кинули клич в местных чатах. Там его увидели родители и забрали домой», — утверждает канал.

Ранее ФАН сообщал, что в городах Дагестана не хватает земельных участков для строительства социальных объектов. Из-за этого в республике не реализуются программы по строительству новых школ и детских садов.