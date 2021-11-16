Депутат Госдумы Хамзаев готов разобраться с фактами пыток над заключенными из Дагестана

Махачкала, 16 ноября. Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что готов разобраться с фактами пыток над заключенными из Дагестана, если таковые имеются. Он призвал пострадавших сообщить о таких случаях.

«Если семьи пострадавших обратятся ко мне как к депутату Госдумы, то буду готов сделать депутатские запросы по этим вопиющим случаям», — написал Хамзаев в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что на пленарном заседании нижней палаты парламента выступил генпрокурор России Игорь Краснов, который рассказал о ходе проверки по фактам насилия над заключенными в Иркутской и Саратовской областях. В последней уже возбуждено 12 уголовных дел, уточнил депутат от Дагестана.

Ранее бывший заключенный Сергей Савельев передал правозащитной организации видеозаписи с пытками в туберкулезной больнице №1 управления ФСИН по Саратовской области. После этого из управления были уволены 18 сотрудников, проверки продолжаются.

Ранее ФАН сообщал, что бывший депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев назвал внедрение Единого государственного экзамена негативным явлением для сферы образования республики. По его мнению, особенно пострадали региональные вузы.