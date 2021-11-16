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Власти Дагестана не исключают появления волков в населенных пунктах зимой
Происшествия
Власти Дагестана не исключают появления волков в населенных пунктах зимой
Global Look Press  /  Ronald Wittek/http://imagebroker.com/#/search/

Махачкала, 16 ноября. Численность волков в Дагестане в пять раз превышает норму. В республике наблюдается резкий всплеск числа нападений хищников на домашний скот, который может возрасти с наступлением холодов, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде.

В ведомстве отметили, что проблему обсудили на совещании с участием представителей минприроды Дагестана и муниципальных сельхозуправлений. На нем было отмечено, что в Дагестане насчитывается более 4,5 тысячи волков, которые совершают нападения на домашних животных уже не только в горных местностях, но и на равнине.

«Сегодня учетная численность волков превышает 4,5 тысячи особей, что в четыре-пять раз выше нормы. В последнее время поступает поток обращений от сельхозтоваропроизводителей с жалобами на участившиеся случаи нападения волков на домашний скот, наблюдается всплеск нападений. Такое тревожное положение дел связано с распространением хищника не только в горах, но и на прикаспийских степях», — отметили в пресс-службе минсельхоза.

Участники обсуждения не исключили, что ситуация может усугубиться с наступлением холодов, когда волки начнут появляться в населенных пунктах. По словам замглавы регионального минприроды Бориса Насрутдинова, ведомством разработан план по изъятию хищных животных, но охота на волка сопряжена с трудностями, вызванными особенностями горного и степного ландшафта. Он объяснил, что в республике на обнаружение и преследование хищников уходит много времени, что тормозит процесс доведения численности волков до нормативных показателей.

В пресс-службе минсельхоза добавили, что в Дагестане изучат опыт других регионов России в этом вопросе. Также планируется разработать меры дополнительного стимулирования охотников.

Ранее ФАН сообщал, что бесконтрольный выпас крупного рогатого скота в Дагестане не позволяет запустить скоростные поезда «Ласточка» между Махачкалой и другими регионами страны. Глава республики Сергей Меликов назвал наезд железнодорожных составов на животных серьезной проблемой.

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россия дагестан охота волки домашний скот
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