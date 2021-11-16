Более 150 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Махачкала, 16 ноября. В Дагестане более 150 тысяч местных жителей из-за непогоды остались без электричества. В зону отключения попали домовладения в 15 районах республики.

По данным Минэнерго России, население остается без света с раннего утра. Сильный ветер и выпадение дождя с мокрым снегом привели к авариям на распределительных сетях ПАО «Россети Северный Кавказ».

«Без электроснабжения остаются около 152,8 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 55,8 мегаватт», — говорится в сообщении ведомства.

В дагестанском филиале «Россетей» — компании «Дагэнерго» уточнили, что речь идет о части жителей 15 муниципалитетов в основном в южной и центральной частях региона.

«В зоне риска — частично потребители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского, Гумбетовского районов», — заявили в компании.

Там отметили, что отключения вызваны ухудшением погодных условий. В частности скорость ветра временами достигает 27 метров в секунду. Восстановлением электроснабжения потребителей занимаются 77 бригад энергетиков, к работам привлечены 235 специалистов и 92 единицы техники. При этом в случае необходимости «Дагэнерго» готово направить 173 бригады рабочих.

«Энергетики филиала переведены на особый режим работы. В оперативном устранении технологических нарушений принимают участие 77 бригад. В случае необходимости к проведению аварийно-восстановительных работ готовы 678 человек и 294 единицы спецтехники. Также мобилизовано 14 передвижных резервных источников энергоснабжения», — заверили в компании.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане зафиксировано частичное отключение подачи электричества в более чем 16 тысяч домов. Проблемы с электроэнергией тогда наблюдались у 80 тысяч человек в 12 муниципалитетах республики.