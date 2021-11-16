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Дагестанский врач Ашурбекова посоветовала не кормить детей манной кашей
Общество
Дагестанский врач Ашурбекова посоветовала не кормить детей манной кашей
pixabay.com  / 

Махачкала, 16 ноября. Манная каша наименее полезная для детей и при частом употреблении может даже вызывать запоры, считает гастроэнтеролог детской республиканской клинической больницы в Дагестане Заира Ашурбекова. На завтраки она советует давать ребенку гречневую или овсяную кашу.

По словам специалиста, каши полезны для детей, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом родителям стоит обратить внимание на грубоволокнистые каши и исключить манную.

«Утром детям обязательно нужно давать кашу, так как она обволакивает желудочно-кишечный тракт. Желательно выбирать грубоволокнистую — овсяную или пшеничную. При заболеваниях ЖКТ нельзя давать манную и рисовую каши с утра. В той же манной в плане витаминов особо ничего не содержится, но она вызывает запоры у детей маленького возраста при частом употреблении», — сказала Ашурбекова.

Лучше всего для употребления детей подходит гречневая каша, уверена врач. Также среди полезных она назвала овсяную и кукурузную каши.

Ранее ФАН сообщал, что первые признаки патологии сердца у детей могут проявляться в самом раннем возрасте. Родителям необходимо обращать внимание на кожу ребенка и степень его утомляемости, советовала кардиохирург из Дагестана Марина Идрисова.

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