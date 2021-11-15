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Дагестанский кардиолог Идрисова рассказала о признаках болезни сердца у детей
Общество
Дагестанский кардиолог Идрисова рассказала о признаках болезни сердца у детей
pixabay.com  /  PD

Махачкала, 15 ноября. Первые признаки патологии сердца у детей могут проявляться в самом раннем возрасте. Родителям необходимо обращать внимание на кожу ребенка и степень его утомляемости, заявила кардиохирург детской республиканской клинической больницы в Дагестане Марина Идрисова.

«В первую очередь нужно смотреть за тем, как ребенок переносит нагрузку: если он быстро устает, у него появляется одышка, он начинает предъявлять жалобы на головные боли, боли в ногах, то это признаки патологии сердца», — отметила специалист.

Отдельного внимания заслуживает цвет кожи ребенка в отдельных частях. О проблемах с сердцем могут свидетельствовать даже посиневшие пальцы, заявила детский кардиолог.

«Также имеет значение цельность кожных покровов, то есть если появляется посинение вокруг рта или пальцы начинают синеть. Кроме того, ребенок может начать приседать на корточки, жаловаться на приступы сердцебиения, боли в груди. В норме он не должен этого ощущать. Конечно, если появились приступы потери сознания, то это повод обратиться к детскому кардиологу», — сказала Идрисова.

По ее словам, наиболее сложные патологии сердца проявляются у совсем маленьких детей. В этом случае нужно следить за тем, как ребенок ведет себя во время еды.

«У детей в возрасте до года немного другие жалобы. В первую очередь нужно обратить внимание на то, как ребенок ест: если у него во время еды появляется одышка, то он начнет уставать, соответственно, перестает набирать вес, наблюдается снижение аппетита и массы тела», — уточнила врач.

Идрисова добавила, что сердечные патологии в настоящее время диагностируются еще в утробе матери. Со многими из них можно справиться при своевременном врачебном вмешательстве.

Ранее ФАН сообщал, что регулярные чрезмерные физические нагрузки уже к 40 годам могут привести к гипертрофии сердца. Об этом предупреждал кардиолог из Дагестана Мурад Бектемиров.

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дети россия дагестан кардиохирург патологии сердца
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