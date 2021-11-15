Таможенники в Дагестане изъяли нелегальные шубы на 400 млн рублей

Махачкала, 15 ноября. За два неполных года сотрудники дагестанской таможни изъяли из оборота пять тысяч немаркированных шуб. Их общая стоимость оценивается в 400 миллионов рублей.

«С января 2020 года по настоящее время в торговом обороте выявлено пять тысяч шуб. Они изъяты и находятся на временном хранении, по ним возбуждено уголовное дело. По экспертной оценке их стоимость составляет 400 миллионов рублей», — рассказал помощник начальника республиканской таможни Рустам Батыров в эфире РГВК «Дагестан».

Он уточнил, что следствие по ним еще не завершено. После принятия окончательного решения все виновные в нарушении законодательства понесут наказание.

Обязанность маркировать меховые изделия в России действует с 2016 года. Сейчас этой процедуре подлежат шубы и манто, которые полностью изготовлены из натурального меха, либо имеют такую подкладку или лицевую сторону. Одежда, в которой мех использован только для отделки воротников, манжет и карманов, не маркируется.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские таможенники изъяли в Махачкале более миллиона пачек немаркированных сигарет. Их оценочная стоимость превысила 150 миллионов рублей.