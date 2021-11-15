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Военком Дагестана заявил о падении уровня подготовки школьников после введения ОБЖ
Общество
Военком Дагестана заявил о падении уровня подготовки школьников после введения ОБЖ
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Махачкала, 15 ноября. Замена школьного предмета начальной военной подготовки (НВП) на основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) отрицательно сказалась на воспитании учащихся. Военная подготовка школьников упала в несколько раз, считает военный комиссар Дагестана Даитбег Мустафаев.

«Начальная военная подготовка была той ступенькой, которая мотивировала наших мальчиков поступать, в том числе и в высшие военные учебные заведения. С введением предмета основы безопасности жизнедеятельности, конечно, уровень подготовки наших школьников упал в разы», — сказал военком в эфире РГВК «Дагестан».

По словам Мустафаева, в настоящее время ОБЖ часто преподают люди, далекие от армейских реалий. При этом к обучению НВП привлекались опытные офицеры.

«Сейчас в школах ОБЖ преподают граждане, которые даже сами не проходили военную службу, или женщины, возможно, недостаточно понимающие в армейской жизни. Раньше были офицеры запаса, которые видели службу, рыли окопы», — отметил военный комиссар республики.

Впервые НВП было удалено из школьной программы в 1963 году, но было возвращено спустя несколько лет. После этого предмет убирали в 1980-х годах, а окончательно отказались от него в 1990-х годах. В 2010 году президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами заявлял о необходимости возродить в школах уроки НВП. Также об этом неоднократно упоминали в Минобороны РФ и в Федеральном собрании.

Ранее ФАН сообщал, что передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан позитивно сказалась на результатах выполнения задач, возложенных на военнослужащих. По словам командира малого артиллерийского корабля «Волгодонск» Михаила Булгакова, порт в Махачкале выгодно отличается тем, что он не замерзает зимой. Это позволяет личному составу решать учебные и боевые задачи в любое время года.

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