Военком Дагестана заявил о падении уровня подготовки школьников после введения ОБЖ

Махачкала, 15 ноября. Замена школьного предмета начальной военной подготовки (НВП) на основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) отрицательно сказалась на воспитании учащихся. Военная подготовка школьников упала в несколько раз, считает военный комиссар Дагестана Даитбег Мустафаев.

«Начальная военная подготовка была той ступенькой, которая мотивировала наших мальчиков поступать, в том числе и в высшие военные учебные заведения. С введением предмета основы безопасности жизнедеятельности, конечно, уровень подготовки наших школьников упал в разы», — сказал военком в эфире РГВК «Дагестан».

По словам Мустафаева, в настоящее время ОБЖ часто преподают люди, далекие от армейских реалий. При этом к обучению НВП привлекались опытные офицеры.

«Сейчас в школах ОБЖ преподают граждане, которые даже сами не проходили военную службу, или женщины, возможно, недостаточно понимающие в армейской жизни. Раньше были офицеры запаса, которые видели службу, рыли окопы», — отметил военный комиссар республики.

Впервые НВП было удалено из школьной программы в 1963 году, но было возвращено спустя несколько лет. После этого предмет убирали в 1980-х годах, а окончательно отказались от него в 1990-х годах. В 2010 году президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами заявлял о необходимости возродить в школах уроки НВП. Также об этом неоднократно упоминали в Минобороны РФ и в Федеральном собрании.

Ранее ФАН сообщал, что передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан позитивно сказалась на результатах выполнения задач, возложенных на военнослужащих. По словам командира малого артиллерийского корабля «Волгодонск» Михаила Булгакова, порт в Махачкале выгодно отличается тем, что он не замерзает зимой. Это позволяет личному составу решать учебные и боевые задачи в любое время года.