Число фирм-однодневок в Дагестане выросло в 1,5 раза

Махачкала, 15 ноября. В текущем году количество зарегистрированных фиктивных компаний в Дагестане выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Как правило, такие фирмы-однодневки создаются для отмывания денег или уклонения от налогов, объяснила прокурор отдела управления правовой статистики республиканской прокуратуры Маргарита Визер.

«За 2021 год на территории Дагестана зарегистрировано 142 таких преступления, в 2020 годы их было только 89. Это случаи, когда на номинальных руководителей регистрируются фиктивные компании, в том числе для легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов, совершения иных преступных действий», — сказала она.

По словам Визер, фирмы-однодневки открываются на подставных лиц. Для этого в налоговый орган для регистрации юридического лица предоставляются документы родственников, студентов, лиц без определенного места жительства. Люди за это получают, как правило, незначительное вознаграждение и при этом знают, что не будут принимать никакого участия в работе фирмы.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году Дагестан оказался лидером по числу зарегистрированных преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Также в республике было выявлено немало преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и злоупотреблениями должностными полномочиями.