Махачкала, 12 ноября. В одном из сел Акушинского района Дагестана совершено нападение на имама местной мечети. В результате инцидента убиты два человека.

«Стрельба произошла в селе Аметеркмахи в Дагестане: убит имам мечети, ранены двое, нападавший ликвидирован», — сообщает ТАСС.

Ранее ФАН сообщал, что в лицее №51 в Махачкале учащийся девятого класса в ходе драки нанес ножевое ранение своему однокласснику, который скончался в больнице. По факту случившегося региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело в отношении директора школы.