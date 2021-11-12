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Имам убит в ходе перестрелки в Дагестане

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 16:52
Происшествия
Имам убит в ходе перестрелки в Дагестане
wikipedia.org  /  Бардаков Дмитрий Юрьевич / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 12 ноября. В одном из сел Акушинского района Дагестана совершено нападение на имама местной мечети. В результате инцидента убиты два человека.

«Стрельба произошла в селе Аметеркмахи в Дагестане: убит имам мечети, ранены двое, нападавший ликвидирован», — сообщает ТАСС.

Ранее ФАН сообщал, что в лицее №51 в Махачкале учащийся девятого класса в ходе драки нанес ножевое ранение своему однокласснику, который скончался в больнице. По факту случившегося региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело в отношении директора школы.

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