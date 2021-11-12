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Майнеры криптовалюты в Дагестане украли электричество почти на 100 млн рублей
Происшествия
Майнеры криптовалюты в Дагестане украли электричество почти на 100 млн рублей
youtube.com  /  Genesis Mining

Махачкала, 12 ноября. В текущем году энергетики Дагестана выявили 19 фактов незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами на территории республики. Действиями нарушителей нанесен ущерб на сумму почти 100 миллионов рублей.

«С начала 2021 года только на майнинг-фермы составлено 19 актов о безучетном или бездоговорном потреблении 41 миллиона киловатт-часов электроэнергии на сумму свыше 98 миллионов рублей. Все эти киловатты могли пойти на обеспечение электричеством нашего населения, но использовались для добычи криптовалюты», — сообщил главный инженер филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомед Ханапиев в эфире РГВК «Дагестан».

Он отметил, что из-за действующих майнинг-ферм суточное потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом выросло на пять миллионов киловатт-часов. Это приводит к перегрузкам и отключениям на сетях.

«Работа этих ферм перегружает наши сети, в частности в Махачкале. Суточное потребление относительно прошлого года выросло на пять миллионов. Это связано как с аномальной жарой этого года, так и с тем, что почти в каждой квартире установлено оборудование для майнинга. Более того, для его охлаждения требуются еще и мощные кондиционеры, которые тоже увеличивают потребление и перегружают сеть», — объяснил Ханапиев.

По его словам, акты обо всех выявленных нарушениях передаются в правоохранительные органы. Далее ими принимаются решения о мерах наказания.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году энергетики выявили случаи майнинг-воровства на территории 11 муниципалитетов Дагестана. Всего за период 2020-2021 годов в республике было зафиксировано 24 случая неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами.

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Все новости / Происшествия / Майнеры криптовалюты в Дагестане украли электричество почти на 100 млн рублей
россия дагестан криптовалюта электроэнергия майнинг
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