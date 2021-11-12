Экс-депутат Госдумы Сафаралиев обвинил ЕГЭ в снижении уровня образования в Дагестане

Махачкала, 12 ноября. Бывший депутат Государственной думы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев считает, что внедрение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) негативно сказалось на сфере образования республики. По его мнению, особенно пострадали региональные вузы.

Экс-парламентарий отметил, что многие дагестанские абитуриенты, окончившие школу на отлично, поступают в высшие учебные заведения за пределами республики. В результате местные университеты получают к себе «средненьких» студентов, из которых в итоге получаются специалисты не самой высокой квалификации.

«Уровень в вузах Дагестана снизился, в том числе из-за ЕГЭ, который работает как пылесос: лучшие уезжают, остаются средненькие и порождают средненьких. В итоге мы получаем средненького студента, средненького учителя, средненького ученика — замкнутый круг», — заявил Сафаралиев в эфире ГТРК «Дагестан».

Бывший депутат считает, что выправить ситуацию можно, если поднять в целом уровень образования. Региональные вузы должны соответствовать стандартам, принятым в лучших университетах страны.

«Нам нужно думать о более высоком уровне образования, не разделяя его на столичное и провинциальное. Так получилось, что лучшие вузы сконцентрированы в Москве, Санкт-Петербурге, поэтому необходимы единые высокие требования и стандарты. К этому надо стремиться», — сказал он.

Сафаралиев был депутатом Госдумы пяти созывов — с третьего по седьмой включительно. За 20 лет работы он выступил соавтором 267 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В настоящее время он занимается научной деятельностью.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские вузы не планируют отказываться от системы ЕГЭ и вводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. В региональном минобрнауки также отмечали, что единый экзамен зарекомендовал себя как инструмент для объективный оценки знаний учащихся.