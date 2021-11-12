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Экс-депутат Госдумы Сафаралиев обвинил ЕГЭ в снижении уровня образования в Дагестане
Общество
Экс-депутат Госдумы Сафаралиев обвинил ЕГЭ в снижении уровня образования в Дагестане
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 12 ноября. Бывший депутат Государственной думы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев считает, что внедрение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) негативно сказалось на сфере образования республики. По его мнению, особенно пострадали региональные вузы.

Экс-парламентарий отметил, что многие дагестанские абитуриенты, окончившие школу на отлично, поступают в высшие учебные заведения за пределами республики. В результате местные университеты получают к себе «средненьких» студентов, из которых в итоге получаются специалисты не самой высокой квалификации.

«Уровень в вузах Дагестана снизился, в том числе из-за ЕГЭ, который работает как пылесос: лучшие уезжают, остаются средненькие и порождают средненьких. В итоге мы получаем средненького студента, средненького учителя, средненького ученика — замкнутый круг», — заявил Сафаралиев в эфире ГТРК «Дагестан».

Бывший депутат считает, что выправить ситуацию можно, если поднять в целом уровень образования. Региональные вузы должны соответствовать стандартам, принятым в лучших университетах страны.

«Нам нужно думать о более высоком уровне образования, не разделяя его на столичное и провинциальное. Так получилось, что лучшие вузы сконцентрированы в Москве, Санкт-Петербурге, поэтому необходимы единые высокие требования и стандарты. К этому надо стремиться», — сказал он.

Сафаралиев был депутатом Госдумы пяти созывов — с третьего по седьмой включительно. За 20 лет работы он выступил соавтором 267 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В настоящее время он занимается научной деятельностью.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские вузы не планируют отказываться от системы ЕГЭ и вводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. В региональном минобрнауки также отмечали, что единый экзамен зарекомендовал себя как инструмент для объективный оценки знаний учащихся.

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россия госдума дагестан образование егэ гаджимет сафаралиев
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