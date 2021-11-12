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Власти Махачкалы на месте 38 гаражей построили детскую площадку и фонтан
Общество
Власти Махачкалы на месте 38 гаражей построили детскую площадку и фонтан
mkala.ru  /  Официальный сайт администрации Махачкалы

Махачкала, 12 ноября. В столице Дагестана на месте 38 гаражей у многоквартирного дома власти города построили детскую площадку, фонтан и провели другие работы по благоустройству. Об этом ФАН сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета Шамиль Магомедов.

По его словам, всего в 2021 году в Махачкале в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды благоустроено семь общественных пространств. Одна из них организована на площади более пяти тысяч квадратных метров в микрорайоне «Редукторный».

«Во дворе дома №59 «и» по проспекту Петра I на площади 5,6 тысячи квадратных метров благоустроена заброшенная территория. Ранее тут находились 38 гаражей. Они были вывезены, территория очищена и подготовлена для благоустройства», — сказал Магомедов.

Ранее ФАН сообщал, что в столице Дагестана с 2017 года благоустроено больше 180 дворовых и общественных территорий. Работы по 50 из них были проведены в прошлом году.

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россия дагестан махачкала гаражи детская площадка благоустройство дворовой территории
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