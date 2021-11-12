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Ректор вуза в Дагестане Джамбулатов предложил использовать в теплицах ядерные реакторы
Экономика
Ректор вуза в Дагестане Джамбулатов предложил использовать в теплицах ядерные реакторы
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 12 ноября. В условиях резкого роста числа теплиц в Дагестане и нехватки мощностей для их отопления для решения проблемы можно использовать малые ядерные энергоустановки. Такое мнение озвучил ректор Дагестанского государственного аграрного университета (ДагГАУ) Зайдин Джамбулатов.

По его словам, речь идет о небольших атомных электростанциях, каждая из которых способна ежечасно вырабатывать до тысячи киловатт энергии. Этой технологией в течение трех десятков лет пользовались отечественные силовые структуры.

«Сегодня существуют малые энергетические установки, но не нужно бояться слова «ядерные». Они безопасны, не наносят вред экологии, очень просты в управлении. По сути, это качественные трансформаторы. Они в час дают тысячу киловатт энергии. Их можно поставить рядом с несколькими делянками и работать», — предложил Джамбулатов в эфире РГВК «Дагестан».

Ректор ДагГАУ отметил, что соответствующая технология тщательно отработана. С этим проектом в регион готовы зайти структуры госкорпорации «Ростех».

По данным минсельхозпрода Дагестана, в период с 2012 по 2020 год площадь под теплицами в республике увеличилась в 100 раз. На начало 2020 года она составляла 618 гектаров. В регионе было построено большое количество малогабаритных теплиц в основном в Карабудахкентском, Каякентском и Левашинском районах. Резкий рост числа таких сооружений потребовал кратно больших объемов газоснабжения, что в зимний период вызывает перебои с этим ресурсом в отдельных муниципалитетах.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане специалисты агентства по охране культурного наследия обнаружили теплицы, построенные на территории поселения, которому около пяти тысяч лет. Древняя стоянка находится в Каяентском районе и признана объектом культурного наследия федерального значения.

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россия дагестан теплицы ядерный реактор атомная станция
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