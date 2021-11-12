Задержанный в Москве Усман Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге Bellator

Махачкала, 12 ноября. Двоюродный брат бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов поднялся на третью строчку в рейтинге бойцовской организации Bellator. Обновленный список опубликован на официальном сайте промоушена.

Нурмагомедов выступает в легком весе лиги Bellator. В конце октября он одержал досрочную победу над представителем Финляндии Патриком Пиетилой, что позволило россиянину подняться сразу на четыре позиции в рейтинге легковесов. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов не проиграл пока ни одного поединка, но одержал 14 побед, три из которых в Bellator.

В четверг управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщило, что правоохранители в аэропорту Шереметьево задержали двух жителей Дагестана, которые подозреваются в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. Позднее республиканское следственное управление возбудило по факту случившегося уголовное дело. Одним из задержанных в Москве оказался Усман Нурмагомедов. Он вместе со своим другом находился в автомобиле, который совершил наезд на полицейского. Следствие пока не установило, кто был за рулем.

Ранее ФАН сообщал, что Нурмагомедов пытался опровергнуть информацию о своем задержании. Он выложил в соцсети фотографию из спортзала.