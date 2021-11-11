Брат Хабиба Нурмагомедова Усман утверждает, что его не задерживала полиция

Махачкала, 11 ноября. Двоюродный брат бывшего чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов заявил, что его не задерживала полиция. Об этом спортсмен написал в Instagram и выложил фотографию из спортзала.

«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь», — говорится в его сообщении.

Pr Scr instagram.com / @usman_nurmagomedov

Ранее в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что правоохранители в московском аэропорту Шереметьево задержали двух жителей Дагестана, которые подозреваются в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. По данным ведомства, оба задержанных прибыли в Москву на самолете рейсом из Дагестана. Предполагается, что при въезде на территорию аэропорта в Махачкале они на автомобиле совершили наезд на полицейского, стоявшего на контрольно-пропускном пункте. В настоящее время мужчины находятся в дежурной части в аэропорту.

Как утверждает Telegram-канала Mash, одним из задержанных является Усман Нурмагомедов. Отмечается, что именно он находился со своим другом в автомобиле и был задержан по прилету в Москву.

Усман Нурмагомедов — родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship Умара Нурмагомедова. Они оба приходятся двоюродными братьями Хабибу Нурмагомедову. Усман в настоящее время выступает в лиге Bellator, в его активе 14 побед и ни одного поражения.

Ранее ФАН сообщал, что полиция в Дагестане задержала мужчину, который сбросил в реку Аварское Койсу опасные медицинские отходы. В водном объекте оказались мешки с использованными шприцами и системами для внутривенных инъекций.