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Брат Хабиба Нурмагомедова Усман утверждает, что его не задерживала полиция
Происшествия
Брат Хабиба Нурмагомедова Усман утверждает, что его не задерживала полиция
instagram.com  /  @usman_nurmagomedov

Махачкала, 11 ноября. Двоюродный брат бывшего чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов заявил, что его не задерживала полиция. Об этом спортсмен написал в Instagram и выложил фотографию из спортзала.

«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь», — говорится в его сообщении.

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман утверждает, что его не задерживала полиция
Pr Scr instagram.com / @usman_nurmagomedov

Ранее в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что правоохранители в московском аэропорту Шереметьево задержали двух жителей Дагестана, которые подозреваются в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. По данным ведомства, оба задержанных прибыли в Москву на самолете рейсом из Дагестана. Предполагается, что при въезде на территорию аэропорта в Махачкале они на автомобиле совершили наезд на полицейского, стоявшего на контрольно-пропускном пункте. В настоящее время мужчины находятся в дежурной части в аэропорту.

Как утверждает Telegram-канала Mash, одним из задержанных является Усман Нурмагомедов. Отмечается, что именно он находился со своим другом в автомобиле и был задержан по прилету в Москву.

Усман Нурмагомедов — родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship Умара Нурмагомедова. Они оба приходятся двоюродными братьями Хабибу Нурмагомедову. Усман в настоящее время выступает в лиге Bellator, в его активе 14 побед и ни одного поражения.

Ранее ФАН сообщал, что полиция в Дагестане задержала мужчину, который сбросил в реку Аварское Койсу опасные медицинские отходы. В водном объекте оказались мешки с использованными шприцами и системами для внутривенных инъекций.

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Все новости / Происшествия / Брат Хабиба Нурмагомедова Усман утверждает, что его не задерживала полиция
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