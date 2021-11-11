При приеме на работу в МВД Дагестана следователи пишут диктанты

Махачкала, 11 ноября. Претенденты на определенные должности в дагестанском МВД при приеме на работу пишут диктанты. Это позволяет выяснить истинный уровень грамотности кандидата, даже если у него есть несколько дипломов о высшем образовании, считает министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

«Отбору кадров мы придаем очень большое значение. Мы при приеме в следственное управление даже диктанты заставляем писать. Это реальная возможность увидеть, грамотный человек или нет», — сказал он в интервью ГТРК «Дагестан».

Магомедов отметил, что в республике все еще распространена практика купли-продажи дипломов. Поэтому понять только по наличию документа об образовании истинный уровень знаний человека практически невозможно. По словам министра, бывают случаи, когда в отдел кадров ведомства обращаются граждане с восемью дипломами.

«На вопрос об образовании они отвечают другим вопросом: «А какое вам нужно?» Они вытаскивают семь-восемь дипломов, и просит выбрать нужный нам. Это ведь дискредитация образования — мне не понятно, когда в вузах так просто раздают дипломы», — рассказал глава регионального МВД.

При этом министр уточнил, что в правоохранительных органах республики работает много грамотных и умных людей. Он подчеркнул, что ведомство старается не принимать на работу выпускников сомнительных вузов, делая ставку на окончивших образовательные организации системы МВД или классические университеты региона.

Ранее ФАН сообщал, что Абдурашид Магомедов выступил против навязывания особой формы одежды туристам, посещающим Дагестан. Он считает, что гости могут одеваться так, как им удобнее.