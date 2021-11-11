Глава МВД Дагестана Магомедов призвал не навязывать туристам непривычную одежду

Махачкала, 11 ноября. Министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов выступил против навязывания особой формы одежды туристам, посещающим республику. Он считает, что гости могут одеваться так, как им удобнее.

«У некоторых наших людей есть стереотипы, что все должны ходить в одинаковой одежде. Нужно понимать, что мир живет по-разному. Наши люди с удовольствием ездят в Европу, но там никто не требует, чтобы мы были похожими на них. Они нас принимают такими, какие мы есть, и мы должны поступать так же — принимать людей, которые к нам приезжают со своими деньгами, вместе с их мировоззрением, религией, формой одежды. Если мы на всех будем одевать одинаковые робы, то они к нам никогда не приедут», — сказал Магомедов в интервью ГТРК «Дагестан».

Глава регионального МВД объяснил, что туристы в Дагестане открывают для себя много позитивного, особенно в местном населении. Эти впечатления не должны смазываться необоснованными претензиями к форме одежды.

«Мы хотим, чтобы люди к нам приехали, безопасно отдохнули и уехали благодарными, и им никто в этом не должен мешать. Поэтому мы со стороны МВД должны обеспечить максимум безопасности этим гражданам. Они приезжают к нам и открывают для себя новых людей — дагестанцев, которые могут быть добрыми и обязательно придут на помощь. Они здесь понимают, что в Дагестане живут нормальные, очень щедрые люди», — отметил Магомедов.

Летом дагестанские общественники совместно с представителями туриндустрии выпустили памятку с советами для туристов, приезжающих в республику. В буклете рассказывается о традициях Дагестана, правилах поведения в горных селах и на религиозных объектах. Авторы не рекомендуют гостям женского пола курить в общественных местах и советуют им не надевать юбки выше колена, прозрачную одежду с глубокими вырезами, а мужчинам — не носить шорты.

Ранее ФАН сообщал, что Абдурашид Магомедов назвал дагестанцев некриминальными людьми. Он рассказал, что уровень преступности в республике в три раза меньше, чем среднероссийский.