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Полицейские в Дагестане выявили 170 тыс случаев нарушения масочного режима
Происшествия
Полицейские в Дагестане выявили 170 тыс случаев нарушения масочного режима
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 11 ноября. С начала года в Дагестане правоохранителями выявлено 170 тысяч случаев нарушения масочного режима, введенного в связи с распространением коронавируса. По словам главы регионального МВД Абдурашида Магомедова, многие жители республики до сих пор не осознали всей опасности инфекции.

Министр назвал беспечное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих значимой проблемой для региона. Сотрудники полиции стараются следить за исполнением соответствующих решений властей, заверил он.

«Это серьезная проблема, и мы беспощадны, в первую очередь, к самим себе, к тем нашим сотрудникам, которые не понимают и не обеспечивают исполнение решений регионального оперштаба и решений, принимаемых на федеральном уровне по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Мы за десять месяцев составили 170 тысяч протоколов по нарушениям только масочного режима, не говоря уже о других направлениях. Это колоссальная проблема, и мы, конечно, работаем в этом направлении», — заявил Магомедов в интервью ГТРК «Дагестан».

Обязательное ношение масок в общественных местах в Дагестане законодательно было закреплено в октябре 2020 года. До этого данная мера действовала лишь в качестве рекомендации.

Ранее ФАН сообщал, что Абдурашид Магомедов назвал дагестанцев некриминальными людьми. Он рассказал, что уровень преступности в республике втрое меньше, чем среднероссийский.

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россия мвд дагестан протоколы коронавирус covid-19 масочный режим
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