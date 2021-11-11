Глава дагестанского МВД Магомедов назвал жителей республики некриминальными людьми

Махачкала, 11 ноября. Глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов назвал жителей республики некриминальными людьми. Статистика показывает, что регион является одним из наиболее безопасных в стране.

По словам министра, в Дагестане регистрируется втрое меньше преступлений, чем в среднем по России. Это в полной мере характеризует население региона.

«Если в среднем в стране на 100 тысяч населения регистрируется 1,3 тысячи преступлений, то в Дагестане — 450. У нас регистрируется в три раза меньше преступлений. Это очень существенно», — заявил Магомедов в интервью ГТРК «Дагестан».

Он отметил, что это объясняется как эффективной работой правоохранителей, так и профилактическими мероприятиями. Однако главная причина заключается в том, что дагестанцам в целом чужд криминал.

«Здесь может быть роль власти, правоохранителей, профилактики, но в первую очередь, это связано с тем, что у нас некриминальные люди. Это наше достижение, наше достояние, которым мы должны дорожить», — сказал глава регионального МВД.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2020 года Дагестан оказался лидером по числу зарегистрированных преступлений террористического характера и незаконного оборота оружия. За неполный прошлый год в республике было выявлено более тысячи нарушений в оружейной сфере.