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Глава дагестанского МВД Магомедов назвал жителей республики некриминальными людьми
Общество
Глава дагестанского МВД Магомедов назвал жителей республики некриминальными людьми
khasrayon.ru  /  Официальный сайт МО "Хасавюртовский район"

Махачкала, 11 ноября. Глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов назвал жителей республики некриминальными людьми. Статистика показывает, что регион является одним из наиболее безопасных в стране.

По словам министра, в Дагестане регистрируется втрое меньше преступлений, чем в среднем по России. Это в полной мере характеризует население региона.

«Если в среднем в стране на 100 тысяч населения регистрируется 1,3 тысячи преступлений, то в Дагестане — 450. У нас регистрируется в три раза меньше преступлений. Это очень существенно», — заявил Магомедов в интервью ГТРК «Дагестан».

Он отметил, что это объясняется как эффективной работой правоохранителей, так и профилактическими мероприятиями. Однако главная причина заключается в том, что дагестанцам в целом чужд криминал.

«Здесь может быть роль власти, правоохранителей, профилактики, но в первую очередь, это связано с тем, что у нас некриминальные люди. Это наше достижение, наше достояние, которым мы должны дорожить», — сказал глава регионального МВД.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2020 года Дагестан оказался лидером по числу зарегистрированных преступлений террористического характера и незаконного оборота оружия. За неполный прошлый год в республике было выявлено более тысячи нарушений в оружейной сфере.

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россия мвд дагестан криминал преступления
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