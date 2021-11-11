Эскиз утерянной картины Франца Рубо о Дагестане продадут на аукционе в Лондоне

Махачкала, 11 ноября. Эскиз частично сохранившейся панорамы художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» продадут на аукционном доме Christie's в Лондоне. Фрагменты картины хранятся в настоящее время в музее в Дагестане.

Первоначальный эскиз работы художника продает его внучка Сильвия Рубо. По словам заместителя директора Национального музея Дагестана Джамили Дагировой, об этом ей стало известно от самой Рубо. Лот оценен в примерно миллион рублей.

«На днях внучка Франца Рубо Сильвия Рубо сообщила мне о том, что продает эскиз «Штурма аула Ахульго» на аукционном доме Christie's. Традиционный аукцион Russian Art откроется 29 ноября. Эстимейт: 8000–12000 английских фунтов стерлингов», — написала Дагирова в Facebook.

По ее словам, почти все работы Рубо, посвященные Кавказской войне, хранятся в Дагестане. Более того, эскиз «Штурма аула Ахульго» представляет особую ценность, так как сама картина не сохранилась полностью. Дагирова обратилась ко всем неравнодушным с просьбой приобрести работу для республики.

«Дорогие состоятельные дагестанцы, правительство республики. Купите, пожалуйста, эскиз и, возможно, подарите дагестанским музеям. Он стал бы прекрасным дополнением коллекции, именно он демонстрирует замысел автора панорамы, которой уже не существует», — отметила она.

wikipedia.org / Франц Алексеевич Рубо / Общественное достояние

Франц Рубо написал «Штурм аула Ахульго» в 1890 году, за что был удостоен звания профессора Баварской академии художеств. Впервые картину выставили на выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году, спустя год ее купило Российское Военное министерство. После 1917 года панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Ленинграде, но во время наводнения сильно пострадала. В 1928 году полотно передали в Дагестанский краеведческий музей. В настоящее время сохранились лишь три ее фрагмента общей площадью около 30 квадратных метров.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане прошла выставка творческих работ, посвященных женщинам. Ее организаторы отмечали, что толчком к проведению мероприятия стали слова, сказанные чемпионом по смешанным единоборствам Хабибом Нурмагомедовым о своей матери.