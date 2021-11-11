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Директор «Минмелиоводхоза» Дагестана Курбанов вернулся к работе после уголовных дел
Происшествия
Директор «Минмелиоводхоза» Дагестана Курбанов вернулся к работе после уголовных дел
instagram.com  /  @minmelio05

Махачкала, 11 ноября. Отстраненный около года назад от должности директор ФГБУ «Минмелиоводхоз Республики Дагестан» Залкип Курбанов вернулся к работе. Ранее в его отношении было возбуждено два уголовных дела.

О восстановлении Курбанова в должности сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Шарип Шарипов. Он назвал это радостной новостью и торжеством справедливости.

«Он вышел на работу. Аграрии Дагестана безмерно рады этой доброй новости, они ждали возобновления твоей активной деятельности по возрождению АПК родной республики, Залкип Магомедович», — написал Шарипов в Instagram.

В январе стало известно, что в отношении Курбанова возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следователи утверждали, что глава «Минмелиоводхоза» организовал работы по изменению русла реки Талгинка в Махачкале и направил ее воды в канал имени Октябрьской революции. Уже оттуда он организовал сброс воды в озеро Рыбье, которое обеспечивает питьевой водой жителей городов Каспийск и Избербаш. Действия чиновника были вызваны выходом из берегов Талгинки из-за проливных дождей и подтоплением махачкалинских улиц. Следователи отмечали, что это привело к попаданию в Рыбье загрязненной воды, что создало угрозу здоровью местных жителей.

В том же месяце в отношении Курбанова было возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий. Утверждалось, что еще в 2017 году он незаконно передал в собственность своим подчиненным служебные квартиры, находившиеся в федеральной собственности. Ущерб от этих действий следователи оценили в 30 миллионов рублей. Курбанов был задержан, отстранен от занимаемой должности и заключен под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане задержан мужчина, сбросивший в реку Аварское Койсу особо опасные медицинские отходы. Речь шла о десятке мешков с использованными шприцами и системами для внутривенных инъекций.

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Все новости / Происшествия / Директор «Минмелиоводхоза» Дагестана Курбанов вернулся к работе после уголовных дел
россия дагестан уголовное дело залкип курбанов минмелиоводхоз
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