Дагестанский психолог Джахпараева посоветовала не пугать детей «бабайками»

Махачкала, 8 ноября. Современные дети активно впитывают контент, который несет в себе разного рода страшилки, поэтому родителям не стоит дополнительно пугать своих чад монстрами в темноте. Таким мнением с ФАН поделилась дагестанский психолог Джамиля Джахпараева.

«Родители часто для манипуляции пугают детей, говорят, что если они пойдут в темноту, то их заберет какая-нибудь «бабайка» или другой монстр. Не стоит так делать, дети и так любят по телевизору посмотреть ужастики и пощекотать свои нервы», — сказала она.

По словам специалиста, это развивает в детях реальные страхи. Потом они плохо спят, часто просыпаются и плачут.

«Одни из часто встречающихся детских страхов — это как раз монстры и привидения. Не нужно их пугать, наоборот следует говорить, что этих монстров нет», — посоветовала Джахпараева.

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