Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 07:21
07:16
Общество
«Работа.ру»: профессии курьера и охранника россияне сочли самыми простыми
07:12
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре 9 ноября
07:09
Технологии
Экипаж Crew Dragon приводнился в Атлантике у штата Флорида
07:00
Экономика
Белоруссия отказалась от поставок электроэнергии на Украину
06:49
Общество
Врач Тимаков: для защиты от мутаций коронавируса нужно в 1,5 раза больше антител
06:43
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Хабаровском крае
06:39
Происшествия
Олег Кожемяко: экипаж севшего на мель у Находки контейнеровоза находится в безопасности
06:27
Экономика
ПФР разъяснил принцип начисления пенсий для живущих в СНГ россиян
06:10
Спорт
Овечкин догнал Халла и поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ
06:00
Общество
Дагестанский психолог Джахпараева посоветовала не пугать детей «бабайками»
Все новости

Дагестанский психолог Джахпараева посоветовала не пугать детей «бабайками»
Общество
Дагестанский психолог Джахпараева посоветовала не пугать детей «бабайками»
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 8 ноября. Современные дети активно впитывают контент, который несет в себе разного рода страшилки, поэтому родителям не стоит дополнительно пугать своих чад монстрами в темноте. Таким мнением с ФАН поделилась дагестанский психолог Джамиля Джахпараева.

«Родители часто для манипуляции пугают детей, говорят, что если они пойдут в темноту, то их заберет какая-нибудь «бабайка» или другой монстр. Не стоит так делать, дети и так любят по телевизору посмотреть ужастики и пощекотать свои нервы», — сказала она.

По словам специалиста, это развивает в детях реальные страхи. Потом они плохо спят, часто просыпаются и плачут.

«Одни из часто встречающихся детских страхов — это как раз монстры и привидения. Не нужно их пугать, наоборот следует говорить, что этих монстров нет», — посоветовала Джахпараева.

Ранее ФАН сообщал, что психолог из Дагестана Руслан Магомедов смог объяснить причину жестокости гангстеров, промышлявших в США в первой половине прошлого века. По его мнению, они максимально пытались монетизировать потраченное на кого-то время.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дагестанский психолог Джахпараева посоветовала не пугать детей «бабайками»
россия дагестан монстры детские страхи
Комментировать