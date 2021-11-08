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Дагестанский блогер Хасбик отшутился, отвечая на вопрос о дочери Марка Уолберга
Общество
Дагестанский блогер Хасбик отшутился, отвечая на вопрос о дочери Марка Уолберга
instagram.com  /  @hasbullaaaa_777

Махачкала, 8 ноября. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отшутился, отвечая на вопрос о возможной встрече с одной из дочерей популярного голливудского актера Марка Уолберга. Он заявил, что его не отпустит супруга.

«Не вариант, меня жена не пускает же», — сказал Хасбик.

Ролик с блогером появился в одном из дагестанских пабликов в Instagram. На нем автор видео спрашивает Магомедова о шансах на встречу с дочерью известного актера.

На прошлой неделе президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что одна из дочерей Уолберга хочет встретиться с Хасбиком. По словам главы UFC, организовать такую встречу его по телефону попросил сам артист. О какой именно из двух дочерей Уолберга идет речь, Уайт не уточнил.

Хасбулла Магомедов получил известность в Дагестане и за ее пределами своими шуточными постами на самые разные темы. Его рост не превышает одного метра, а вес — 20 килограммов.

Ранее ФАН сообщал, что бывший чемпион UFC Генри Сехудо бросил вызов Хасбику. Американец выложил в своем Instagram-аккаунте видео, где на русском языке обещает разобраться с блогером.

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