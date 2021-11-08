Власти Дагестана указали на деструктивные силы, влияющие на отношения России с соседями

Махачкала, 8 ноября. Коллективный Запад пытается дестабилизировать отношения между Россией и республиками бывшего СССР, считает глава миннаца Дагестана Энрик Муслимов. При этом отдельные силы в самих этих странах помогают США и Европе, что всегда приводит к печальным последствиям.

По словам Муслимова, Россию и страны ближнего зарубежья объединяет общая история. Москва признает суверенитет этих государств и стремится сохранить добрососедские отношения.

«После развала Советского Союза Запад полагал, что за этим последует дальнейший распад Российской Федерации. Однако получилось наоборот — наша страна обрела мощь. Россия признает суверенитет стран бывшего СССР и при этом развивает отношения с ними, делает все, чтобы людям, которые раньше жили в одном государстве, было комфортно и в нынешних условиях», — сказал министр по национальной политике Дагестана.

Он подчеркнул, что США и страны Европы не оставляют попытки распространить свое влияние на соседние с Россией страны. В этом им даже помогают силы внутри этих государств, но итог западного влияния всегда оказывается печальным.

«Мы не можем согласиться с тем, что делают американские и европейские силы, так как они хотят вбить клин между нашими странами, между народами, у которых общая история. Народам делить нечего, но есть элиты, которые с помощью различных механизмов пытаются отдалить свои страны от России, полагая, что с Западом им будет лучше. На деле же всегда получается только хуже», — заявил Муслимов.

Ранее ФАН сообщал, что представитель МИД России в Махачкале Амирхан Магомеддадаев предупредил о неоднозначной политике зарубежных компаний в Дагестане. По его словам, на территории республики работают и те, кто заинтересован в развитии взаимовыгодных двусторонних отношений, и те, кто пытается дестабилизировать обстановку в регионе.