Подготовкой газового комплекса Дагестана к зиме занимались компании из пяти регионов

Махачкала, 8 ноября. В Дагестане в подготовке газового комплекса к зиме были задействованы профильные компании из пяти регионов. Часть работ выполнили дочерние организации ООО «Газпром межрегионгаз».

По словам исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризвана Газимагомедова, компания не могла провести необходимые в республике работы из-за блокировки банковских счетов. Для недопущения срывов подготовки газового комплекса к осенне-зимнему периоду головная организация «Газпром межрегионгаз» поручила провести ряд финансовых операций своим дочерним компаниям в других регионах.

«Нам помогла наша головная организация «Газпром межрегионгаз». Было дано поручение четырем компаниям в других регионах, и они помогли нам финансовыми средствами, закупили оборудование, необходимые материалы и передали их нам. Мы уже на месте все смонтировали, заменили и привели в нормативное состояние», — рассказал Газимагомедов в эфире РГВК «Дагестан».

Он уточнил, что все предусмотренные регламентом работы были завершены еще к середине октября. Объекты, находящихся в ведении ООО «Газпром газораспределение Дагестан», готовы к зимнему периоду, заверил директор компании.

У ООО «Газпром газораспределение Дагестан» имеется задолженность в размере 218 миллионов рублей перед бюджетом республики за аренду газовых сетей, которые находятся в собственности региона. В судебном порядке было принято решение о взыскании долга, в текущем году организация выплатила только восемь миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассматривают возможность отсрочки выплаты долга. При этом вопрос с полным списанием задолженности не рассматривается.