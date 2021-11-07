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Дагестанский педиатр Магомедова рассказала о правильном уходе за кожей новорожденного
Общество
Дагестанский педиатр Магомедова рассказала о правильном уходе за кожей новорожденного
pixabay.com  /  kelin

Махачкала, 7 ноября. Правильный уход за кожей новорожденного ребенка улучшает кровообращение и в целом благотворно влияет на его здоровье. Особенное внимание следует уделять купанию малыша, считает педиатр-неонатолог Детской республиканской клинической больницы в Дагестане Залмо Магомедова.

«Уход за кожей новорожденного — это не только чистота, но и улучшение функций кожи, циркуляции крови, некоторое закаливание ребенка. Здесь важна даже оптимальная комнатная темп — она должна быть от 24 до 27 градусов», — рассказала врач.

Чрезвычайно важна также процедура купания ребенка. В первое время для этого следует использовать только кипяченую воду, а сам процесс не должен быть долгим.

«Температура воды — от 36 до 37 градусов. До того момента, пока пупочная ранка не заживет, используем только кипяченую воду. Ребенка купаем раз в сутки — желательно вечером примерно за час-два до кормления, но не поздней ночью. Купание не должно занимать много времени — достаточно пяти-семи минут», — отметила Магомедова.

Ранее ФАН сообщал, что у 80% беременных, заразившихся коронавирусной инфекцией, в Дагестане наблюдаются осложнения со здоровьем. Часто они приводят даже к гибели плода.

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россия дагестан здоровье уход за кожей педиатрия новорожденный ребенок
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