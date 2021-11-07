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Дагестанская певица Айсаева рассказала, как путала места своих выступлений
Общество
Дагестанская певица Айсаева рассказала, как путала места своих выступлений
instagram.com  /  @aishat_aisaeva

Махачкала, 7 ноября. Популярная дагестанская певица Айшат Айсаева несколько раз случайно выступала не на тех праздничных мероприятиях, куда была приглашена. В потоке свадебных торжеств она путала банкетные залы.

«Бывало, что в день артисты выступали на трех-четырех свадьбах, причем в разных городах — Хасавюрте, Кизилюрте, Дербенте и других. Конечно, голова забивалась, и я автоматически могла заехать не на ту свадьбу, куда меня приглашали. Все радовались, увидев меня, я выступала в течение часа, а потом выяснялось, что меня не приглашали. Несколько раз со мной было такое», — рассказала артистка в эфире РГВК «Дагестан».

Певица отметила, что всегда с юмором воспринимала такие ситуации. После завершения выступления она отправлялась на следующее мероприятие.

Айсаева — заслуженная артистка Республики Дагестан, исполнительница песен на русском языке, а также на различных языках народов региона. В разные годы она возглавляла управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации города Каспийска, являлась депутатом собрания Кировского района Махачкалы.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанская певица Зульфия Ильясова побывала на похоронах генерала Виктора Казанцева в Краснодаре. Она рассказала, что его провожали в последний путь со «сталинскими» почестями.

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