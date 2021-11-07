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Голая девушка выбежала на дорогу в Казани
Происшествия
Голая девушка выбежала на дорогу в Казани
гибдд.рф  /  Госавтоинспекция Карелии

Казань, 7 ноября. Абсолютно голая женщина выбежала на проезжую часть в столице Татарстана. Необычные действия девушки попали на видео, снятое одним из очевидцев.

Инцидент произошел на пересечении улиц Четаева и Меридианная в Ново-Савиновском районе Казани. На кадрах видно, как женщина передвигается посреди дороги, наполненной автомобилями. Через некоторое время появляется одетый по погоде мужчина и требует прекратить съемку.

Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале Region116.dtp. Там же указано, в каком конкретно месте произошел инцидент.

«Четаева-Меридианная», — отмечено на канале.

Ранее ФАН сообщал, что в Казани мужчина похитил из секс-шопа фаллоиммитатор стоимостью 15 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался тем, что продавец была занята оформлением заказа для другого клиента.

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